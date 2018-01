Nathalia Garcia

O ex-ministro da Educação e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, encontrou no acervo do Estado um artigo que escreveu em 1997, intitulado “50 anos em 5”, sobre a estabilização do real.

Haddad mostrou empolgação e disse que iniciativa do Estado é motivo de celebração. O ex-ministro ressaltou a importância de o público ter a oportunidade não só de conhecer o Brasil, mas também o seu pensamento.