Herbert Vianna festeja 50 anos

“Há uma luz no túnel dos desesperados; há um cais de porto pra quem precisa chegar” (Herbert Vianna)

Líder de uma das bandas de rock mais importantes do país, Herbert Vianna nasceu em João Pessoa, na Paraíba, no dia 5 de maio de 1961. Após passar toda a infância em Brasília, foi para o Rio de Janeiro nos anos 80. Estudante de arquitetura, formou com os amigos Bi Ribeiro (baixista) e Vital Farias (baterista) o Paralamas do Sucesso.

Em setembro de 1981, ainda desconhecida, a banda ia tocar em um festival da Universidade Rural de Seropédica, mas Vital não apareceu. Foi substituído por João Barone. Do episódio, Herbert compôs Vital e sua Moto, um dos primeiros sucessos do grupo, e integrou Barone ao time.

29/11/1984



14/1/1985

Consagração. Na primeira edição do Rock in Rio, em 1985, Herbert ainda usando óculos.

A banda fez duas apresentações e foi uma das mais aplaudidas do festival.

1986- Lançamento do disco Selvagem. Uma das obras mais criativas dos Paralamas.

1991- Carreira internacional



1992- Herbert grava seu primeiro disco solo, Ê Batumaré

Jornal da Tarde, 31/8/1995



5/2/2001 – Sofre grave acidente quando pilotava um ultraleve.

Herbert pilotava a aeronave quando perdeu o controle ao tentar fazer um looping (uma volta no ar). O ultraleve caiu no mar em Mangaratiba, litoral sul fluminense. A mulher do músico, a jornalista inglesa Lucy Needham, estava com ele e morreu na hora. Quando foi socorrido, Vianna estava em coma profundo e tinha, segundo os médicos, apenas 10% de chances de sobreviver.

Muitos temiam pelo fim da banda, mas Herbert se recuperou e os Paralamas voltaram aos palcos e aos discos.

Tratamento de Imagens: José Brito

