História: a grande vencedora do Oscar 2012

Fatos históricos sempre foram matéria prima para o cinema e de vários filmes dos vencedores do Oscar. Mas nesta 84ª edição da premiação mais importante do cinema, seja qual for o filme vencedor, a consagração é do olhar para o passado. Todos os favoritos têm importantes acontecimentos do século 20 como principal pano de fundo.

Clique nas imagens e relembre nas páginas do Estadão o noticiário de época que remete aos enredos dos filmes indicados para a premiação.

Em História Cruzadas, uma empregada negra em uma cidade do Mississipi aceita descrever sua vida para uma escritora branca, que coleta histórias pessoais como uma biografia, relembrando os movimentos em defesa dos direitos civis dos anos 60.

O Estado de S. Paulo – 20/11/1966

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Invenção de Hugo Cabret cria um desfecho fantasioso para a história do ilusionista francês Georges Méliès (foto na reportagem abaixo), um dos primeiros cineastas da história, famoso por Viagem à Lua, de 1902.

O Estado de S.Paulo – Suplemento Literário – 01/5/1965

A era do cinema mudo é revivida em O Artista, que mostra a grande transformação do cinema com a chegada do som às telas.

O Estado de S.Paulo -6/7/1929

Na capa do jornal, notícia sobre curso para formação de atores para o ‘cinema falado’.

O Estado de S.Paulo – Suplemento Literário, 8/10/1957

Chaplin, um dos atores mais famosos da era do cinema mudo.

Meryl Streep interpreta a primeira ministra britânica dos anos 80, Margareth Thatcher, em A Dama de Ferro.

O Estado de S.Paulo – 5/5/1979

Thatcher foi a primeira mulher a ocupar o posto de primeira ministra na Grã-Bretanha.

Estado, 20 de maio de 1982

A ‘Dama de Ferro’ durante a guerra contra a Argentina, na disputa pelas Ilhas Malvinas.

A capital francesa dos anos 20, que reunia célebres escritores, pintores e cineastas, é retratada em Meia Noite em Paris.

O Estado de S.Paulo – 23/4/1929

Estado, 4 de julho de 1924

A história de Cavalo de Guerra, de Spielberg, é baseada na Primeira Grande Guerra, entre os anos 1914 e 1918, numa briga iniciada entre as alianças de França, Reino Unido e Rússia.

O Estado de S.Paulo – 01 /8/1914

Leia também:

Pesquisa e texto: Rose Saconi

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao