Irlandeses festejam São Patrício

17 de março é o dia em que os irlandeses celebram o seu padroeiro. A data religiosa ganhou a simpatia daqueles que pouco ligam para as coisas do além terra por causa da tradição cervejeira do país. Em 1929, quando os relatos de agências internacionais demoravam um pouco para chegar por aqui, o Estadão de dois dias depois aproveitou a comemoração para publicar uma breve análise da sempre tensa situação política dos divididos irlandeses.

O Estado de S. Paulo – 19/3/1929

Pesquisa e texto: Edmundo Leite

