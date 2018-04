Itália enviava ultimato à Turquia

O Estado de S.Paulo, 29/09/1911

No final de setembro de 1911, as pretensões italianas no Norte da África ficavam evidentes.

A edição de 29 de setembro de 1911 trazia a notícia do “ultimatum” da Itália à Turquia. O jornal publicou a nota enviada ao governo turco.

Sexta-feira, 29 de setembro de 1911

Há muito tempo, o território da Líbia era cobiçado pelos expansionistas italianos. Em 1878, no Congresso de Berlim, a Itália demandou direitos sob o território da Tripolitânia; em 1902 assinou um tratado secreto com a França onde a Itália concordava em não se opor a uma intervenção conduzida pelos franceses no Marrocos, e a França reciprocamente não se manifestaria contra a ocupação da Líbia pelos italianos.

As ações italianas indicavam o que seguiria.

Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

