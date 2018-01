Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, prestigia agora o evento de lançamento do acervo digitalizado do Estado no Auditório Ibirapuera.

Também está presente na cerimônia o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, José Serra.