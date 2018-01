Kassab procura notícia sobre sua reeleição em 2008

Felipe Frazão, de O Estado de S.Paulo

O prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (PSD) foi o primeiro político a chegar à festa de lançamento do acervo digital do Estadão. Kassab louvou a publicação do arquivo do Estado na internet. “É uma iniciativa louvável. Todos nós que aprendemos a acordar com o Estadão na porta, é um jornal que leio praticamente desde que aprendi a ler e quase todos os paulistanos principalmente porque é feito em São Paulo, para nós é muito gratificante saber que agora, a qualquer momento, de uma maneira muito fácil através do portal, poderemos fazer qualquer consulta em relação a qualquer período e qualquer assunto.”

Em sua primeira experiência com a interface de pesquisa do acervo, Kassab quis procurar a reportagem de capa que noticiava a sua reeleição em 2008. A notícia foi manchete da edição de 27 de outubro de O Estado de S. Paulo. O prefeito demorou alguns minutos para achar a capa, porque não se lembrava da data exata. “Vocês acham que eu lembro o dia?”, disse rindo.

Questionado se a Prefeitura também planejava colocar mais arquivos online e abertos – além dos gastos e projetos disponíveis no Portal da Transparência -, Kassab disse que a Prefeitura foi pioneira na divulgação de dados – agora obrigatória de acordo com a Lei de Acesso a Informação. “Quem está na vida pública tem de ter a consciência de que é fundamental colocar a ação do administrador à disposição”, disse Kassab.

Alckmin disse que o projeto do acerto digital do Estado é extraordinário. “A digitalização do acerto do Estadão é importante para a história do Estado de São Paulo e do País. São 137 anos de uma linha editorial em defesa da liberdade e da democracia. É um registro histórico de grande valor para a universidade, para a comunicação e a democracia. Vai facilitar muito a vida de todo mundo que queira ter acesso a essa história.”

Alckmin destacou a importância da cobertura jornalística de episódios internacionais do Estado.