Mike Krieger, o brasileiro que criou o bilionário Instagram

No segundo semestre de 2010, o brasileiro Mike Krieger e o americano Kevin Systrom colocavam na loja da Apple um divertido aplicativo de compartilhamento de imagens que aplicava filtros bacanas em fotos tiradas por celulares. Os dois haviam acabado de criar o Instagram (junção das palavras ‘instant’ e ‘telegram’) após um árduo trabalho de concepção e programação. Dois anos depois, a empresa dos dois foi comprada pelo Facebook por US$ 1 bilhão.

No ano passado, duas reportagens do Estadão – uma no caderno Link e outra em Negócios – mostraram quem é e um pouco da trajetória do brasileiro responsável por um dos mais recentes sucessos tecnológicos do mundo.

O Estado de S. Paulo – 07/3/2011

O Estado de S. Paulo – 07/2/2011

Os sócios Kevin e Mike

