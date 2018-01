Nas bancas, o caderno especial ‘Estadão Acervo’

Amanhã, 24 de maio, a edição do Estado de S. Paulo publica um caderno especial sobre o “Estadão Acervo”, lançado hoje.

O caderno de oito páginas aborda diversos aspectos do acervo que contempla 137 anos de história do Brasil e do mundo, e que agora está totalmente digitalizado.

Das diversas reportagens, destaca-se uma sobre as técnicas usadas que transformaram 2,4 milhões de páginas de microfilmes em arquivos digitais e outra sobre classificados que mudaram a vida de pessoas.

Como foi o caso do jornalista Ethevaldo Siqueira que existe, literalmente, por causa de um anúncio publicado pelo seu pai em 1930 que o fez conhecer a sua mãe.

O caderno também traz um panorama dos anúncios publicitários, ou reclames, publicados desde o início do jornal. Através deles é possível perceber as mudanças de consumo e de sociedade brasileira.

