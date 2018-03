O Estado discutia o domínio sobre o Canal do Panamá, em 1911

Em 22 de abril de 1911, o Estado publicava um extenso artigo do “Berliner Tageblatt” , sobre a importância na manutenção da neutralidade no canal do Panamá.

O artigo foi escrito por Gadke, um ex-coronel.

Sabbado, 22 de abril de 1911

O texto discorre , mais profundamente, sobre a grande relevância estratégica do canal para os Estados Unidos.

“A política imperialista dos Estados Unidos, no oriente longínquo, a occupação das ilhas de Hawaii e das Philippinas, a sua intenção de estender o seu commercio sobrea China (…) chocaram indubitavelmente os interesses japonezes que muito gostariam se pudessem arredondar o seu império marítimo pela occupação das Philippinas. (…)Aqui há a possibilidade e talvez a certeza de conflictos futuros dos dois Estados”.

Analisando a política imperialista das duas Nações, Japão e Estados Unidos, o ex-militar faz previsões acertadas sobre o embate de forças que estaria por vir.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

