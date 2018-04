O Santos de Neymar e Ganso escreveu um novo capítulo na história do time e do futebol ao superar o Peñarol no Pacaembu e conquistar o tri da Libertadores. Relembre como essa história começou.

