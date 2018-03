O triunfo do Columbia

Há 30 anos

Duas décadas depois do pioneiro voo especial de russo Gagarin, No dia 12 de abril de 1981, um domingo, o chão tremeu em Cabo Canaveral, na Flórida. Uma grande nuvem de fumaça branca tomou conta do céu. Impulsionada por foguetes poderosos, a nave Columbia, de 100 toneladas e 37 metros de comprimento, elevou-se no ar e, depois de inclinar-se levemente, sumiu no espaço, sob os aplausos das 500 mil pessoas que ali estavam para ver o primeiro voo do ônibus espacial norte-americano.

O lançamento do primeiro ônibus espacial inaugurou a fase das naves reutilizáveis, com expectativa de realização de até 100 viagens pelo espaço. Chegou-se a falar em 24 lançamentos por ano.

