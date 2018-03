Os caminhos de ferro em 1911

Em 17 de abril de 1911 o Estado publicava um levantamento sobre a extensão territorial coberta pelas estradas de ferro de todo o mundo.

As informações eram de 1909, e vinham de uma revista inglesa.

Em 1911, viajar sobre trilhos era o meio mais rápido de cobrir distâncias em terra.

Segunda-feira, 17 de abril de 1911

Em 2009, a NewScientist publicou um mapa com as ferrovias do mundo. Nele traços negros indicama onde se localizam as grandes malhas férreas.

Países com maior concentração de ferrovias ficam quase inteiramnte negros

A revista aponta como nações ricas como os Estados Unidos, Japão, Austrália e países europeus são cortados pelo transporte férreo. E comenta como países como a Argentina e a Índia refletem, no mapa, o seu passado colonial.

Pesquisa e Texto: Lizbeth Batista

