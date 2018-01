Os melhores do Esporte nas páginas do Estadão

A pesquisa anual Os melhores do Esporte, tradicional enquete realizada pelo Estadão para eleger os melhores do ano em diversos setores do esporte, é publicada todos anos desde 1978. Jornalistas da área esportiva de todo o País participam da votação e escolhem, entre outros destaques, o melhor jogador de futebol da temporada, as revelações do ano, o melhor time, o melhor técnico e melhor árbitro.

1978

Na primeira edição da pesquisa, Sócrates foi eleito o melhor jogador do ano; Careca a revelação. Carlos Alberto Silva, do Corinthians, foi eleito o melhor da temporada.

1981

O Flamengo foi o grande vencedor de 1981. Além de ser eleito como o melhor time, Zico venceu a disputa de melhor jogador, e a campanha do clube, campeão da Taça Libertadores da América, também foi destacado como o principal fato esportivo do ano.

1982

Falcão, jogador do Roma, foi considerado pela imprensa o melhor jogador da temporada 82. Casagrande ganhou na categoria revelação do ano, e Mário Travaglini, do Corinthians, foi eleito o melhor técnico.

1985

O desempenho de Ayrton Senna na Fórmula 1 foi eleito o principal fato do esporte mundial na pesquisa de 85. O piloto brasileiro ainda foi o vencedor da categoria personagem do ano. O São Paulo foi o melhor time da temporada. Júnior, do Torino, foi escolhido o melhor jogador e Telê Santana o melhor técnico.

1990

O bicampeonato da F1 conquistado por Ayrton Senna foi o principal fato do esporte de 1990. O piloto também foi considerado pela pesquisa como o destaque esportivo do ano. Neto, capitão do Corinthians e da Seleção brasileira, foi o melhor jogador.

