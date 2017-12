Páginas de arte e magia na história do Santos

A história do futebol seria menos rica se no dia 14 de abril de 1912 não tivesse sido fundado o Santos Football Club. O clube, que hoje completa 100 anos, já teve grandes equipes e ainda revelou o maior jogador de todos os tempos, Pelé. Relembre nas páginas do Estadão as principais conquistas do time que encantou o mundo no final da década de 50 e durante toda a de 60.

O Estado de S. Paulo, 4/1/1957

O Estado de S. Paulo, 17/12/1960

O Estado de S. Paulo, 3/8/1962

O Estado de S. Paulo, 31/8/1962

O Estado de S. Paulo, 6/12/1962

O Estado de S. Paulo, 17/12/1963

O Estado de S. Paulo, 23/12/1964

