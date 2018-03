Parabéns, Caderno 2!

Há um quarto de século circulava pela primeira vez o caderno que se tornaria um marco do jornalismo cultural brasileiro. Relembre como foi a preparação, o lançamento e páginas marcantes desses 25 anos.

Capas das edições ‘zero’

(clique nas imagens para ver as páginas)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apresentando a equipe



Colaboradores de peso

“É um grande desafio fazer humor de costumes para o leitor do Estado. Acho que o Caderno 2 vai dar certo. Tem tudo para dar”, apostou o cartunista Henfil, às vésperas do lançamento do caderno.

“?? …Deu no Caderno 2 …“??

“Deu no Caderno 2” era o slogan da campanha publicitária na TV. O comercial juntava o cantor da velha guarda Lúcio Alves ao então jovem Roger, do Ultraje a Rigor, parodiando o clássico Teresa da praia. “… o Estadão está com novo caderno, usando bermuda por baixo do terno…”

Chico e Caetano, capa da edição estréia em 6 de abril de 1986

(clique e baixe a íntegra da 1ª edição)

Outras capas marcantes

Tratamento de Imagens: José Brito

Siga o Arquivo Estadão: Twitter@arquivo_estadao e Facebook/arquivoestadao