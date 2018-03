Ponte Rio-Niterói, um sonho de D. Pedro

4 de março de 1974

Uma comitiva de 20 carros, encabeçada pelo presidente Médici, seguido pelo ministro dos Transportes, Mário Andreazza, atravessou pela primeira vez os 14 quilômetros da nova ponte Rio-Niterói. “Esta obra magnífica de engenharia é um monumento à Revolução de 64”, declarou Andreazza tomado pelo espírito de “Brasil Grande” que a ditadura militar propagava naqueles tempos de milagre econômico.

Obra polêmica. Sonhada durante cerca de 100 anos, projetada em seis e construída em cinco, a ponte Rio-Niterói foi uma das obras mais polêmicas da engenharia nacional pelos debates que suscitou nos campos econômico, social e técnico. Vítima de inúmeras irregularidades, foi considerada na época uma obra caríssima, desnecessária, elitista e perfeitamente adiável.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sonho começou com o Imperador. Ligar o Rio a Niterói foi um sonho do Imperador Dom Pedro II, que fixou normas para a construção e exploração de um túnel submarino, seguindo projeto do engenheiro inglês Hamilton Lindsay-Bucknall.

Em 1883, o Estadão noticiou a proposta de construção de “um grande emprehendimento, cujas vantagens são incontestáveis.”

Leia também:

# Em visita ao Brasil, Rainha Elizabeth lança pedra fundamental da ponte Rio-Niterói

Pesquisa e texto: Rose Saconi

Siga o Arquivo Estadão: twitter@estadaoarquivo e facebook/arquivoestadao