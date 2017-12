Preconceito contra ciganos

Terça-feira, 22 de fevereiro de 1911

A chegada de ciganos a São Paulo era uma das notícias no Estado de 22 de feverreiro de 1911. O texto publicado na época classificava o grupo como “bando”, refletindo o preconceito da sociedade contra integrantes do grupo étnico.

Em 1911 a entrada de ciganos no país estava proibida. As imigrações fomentadas pelo Estado Brasileiro, no início do século XX, buscava por braços europeus, principalmente italianos e espanhóis.

Ciganos não eram considerados imigrantes atraentes para o governo brasileiro.

Quase um século depois, a situação pouco mudou. “Em geral as políticas, regionais e locais para os ciganos no Brasil são caracterizados pela força e coerção. Muitas vezes imposta por ambas as polícias, civil e militar”, diz um estudo de 2003 sobre condições de vida dos ciganos na América Latina, desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas.

Com a segunda maior população cigana do mundo, perdendo apenas para a Romênia, o Brasil é o único país que teve em sua presidência um descendente de ciganos: Jucelino Kubitschek (sua mãe descendia de ciganos tchecos). Estima-se que entre 678 mil e 1 milhão de ciganos vivam no país.

Ativistas pelos direitos dos ciganos tem entre suas reivindicações o reconhecimento da cidadania, acesso à saúde e educação. A inclusão da opção “cigano” no formulário do censo do IBGE está entre suas principais demandas.



Pesquisa e texto: Lizbeth Batista

