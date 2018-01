Prédio que desabou no Rio tinha janelas fora do padrão

Imagens do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, vizinho aos prédios que desabaram, feitas em 2001, 2010 e 2012 pelos fotógrafos Wilton Junior e Paulo Vitor, mostram que um dos edifícios tinha várias janelas em paredes que originalmente não teriam aberturas externas.

20/4/2010

As intervenções são de longo tempo. Na foto feita por Wilton Junior em 2001 já haviam janelas fora do padrão. Comparando as imagens, constata-se que pelo menos uma das janelas, no andar mais alto, foi feita no intervalo de tempo entre as duas fotos.

09/4/2001

24/1/2012

Na imagem abaixo, uma imagem panorâmica publicada na revista francesa L’Illustration em1926 mostra o mesmo local ainda sem os prédios.

Pesquisa: Carlos Eduardo Entini e Edmundo Leite

