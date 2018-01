Quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor?

Aos 78 anos e com a saúde debilitada, morreu, hoje pela manhã, o carnavalesco Joãozinho Trinta. Deixa um legado na história do carnaval e das artes plásticas, criou mais de trinta enredos e trabalhou com diferentes escolas de samba.

Curiosamente um dos seus desfiles mais memoráveis não foi campeão, ficou em segundo lugar.

Quem levou a taça de Campeão do Carnaval Carioca de 89 foi a Imperatriz, mas quem fez história na de Sapucaí foi a Beija-Flor.

Num carnaval que parecia despolitizado, a escola surpreendeu. Com o enredo Ratos e Urubus, larguem minha fantasia, Joãozinho mostrou o lixo e a miséria do país, levou para avenida os “mendigos, bêbados e menores carentes de Nilópolis”.

O carro abre-alas era a imagem do Cristo Redentor caracterizado como mendigo. A obra gerou polêmica e desagradou a Igreja Católica. Foi proibida, mesmo assim, o carnavalesco colocou a a imagem na avenida, coberta por sacos de lixo pretos e uma tarja com os dizeres: “Mesmo proibido olhai por nós”.

Ovacionado, Joãozinho deixou a Sapucaí carregado pelo público.

O Estado de São Paulo, 07/02/1989

Pesquisa e Texto: Lizbeth batista

Tratamento de Imagens: Lizbeth Batista

