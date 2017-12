60 anos dos primeiros Jogos Pan-americanos

Há 60 anos





Buenos Aires esperou nove anos para receber a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos. A Segunda Guerra Mundial adiou a disputa, marcada para 1942. A abertura oficial foi no dia 25 de fevereiro de 1951. A abertura, presenciada por 100 mil pessoas, foi prestigiada pelo presidente Juan Perón e sua mulher, Evita, co-presidente do Comitê Organizador dos Jogos.

Desde o início, os Jogos respeitaram protocolos olímpicos, com desfile de delegações, tocha, juramento dos atletas e cerimônias de abertura e encerramento.

Nessa primeira edição do Jogos Pan-Americanos, a Argentina superou os Estados Unidos na classificação geral de medalhas. A equipe anfitriã foi a vencedora da competição, com 68 medalhas de ouro e 150 no total. Conquistaram todas as 15 medalhas de ouro em disputa no remo e no boxe; no ciclismo, levaram sete de oito medalhas de ouro.

O Brasil, que levou uma delegação de 179 atletas e um número maior de dirigentes e técnicos, decepcionou, perdendo até para Cuba que ainda não era uma força esportiva. Ficou em 5.º lugar na classificação geral. Os destaques da equipe brasileira foram o nadador Tetsuo Okamoto, de Marília, ganhador da medalha de ouro nos 400 e 1.500 metros, e Adhemar Ferreira da Silva. O atleta brilhou no salto triplo e levou medalha de ouro com seu salto de 15m19.

Na classe Star só competiram o campeão Brasil e Chile. No basquete, o time de Algodão repetiu o bronze da Olimpíada de Londres (48). O Brasil foi ouro no pentatlo moderno.

Pela primeira vez uma equipe brasileira de esgrima chegou à final de uma competição internacional de grande porte. O time masculino do sabre foi bronze e Estevão Molnar ainda conquistou outro bronze na disputa individual da mesma arma. A ginástica olímpica brasileira fez sua estreia em competições internacionais.

Fim de festa. Um balanço final mostrou que os 1.º Jogos Pan-Americanos não chegaram a ser o que todos queriam. Os argentinos os organizaram com carinho e competência. Mesmo sendo um tempo de crise, de pós-guerra, não faltou apoio financeiro. Perón gostava de esporte. Gostava de montar, esquiar, lutar boxe. Evita dizia ser fã do futebol. Fazia questão de dar o pontapé inicial da partida decisiva do torneio nacional e de depois entregar a taça ao capitão do time vencedor.

Brasil

O Brasil ainda levou mais duas medalhas de ouro, com Eric Tinoco Marques, no pentatlo moderno, e com Roberto M. Bueno e Gastão A. F. P. Souza na classe star da vela. As regatas do iatismo quase não se realizaram por falta de concorrentes. Na star, apenas Argentina, Brasil e Chile participaram.

Números

Países participantes: 21

Total de atletas: 2.513

Atletas brasileiros: 179

Esportes em disputa: 18 modalidades

Classificação do Brasil: 5.° lugar

Veja a notícia da abertura dos jogos na edição do Estado de 25 de fevereiro de 1951