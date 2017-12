Sabona, uma pulseira de cobre com poderes medicinais

Como diria um antigo malandro, todos os dias um esperto e um otário acordam em algum lugar do mundo. “É só eles se encontrarem para sair um negócio”, dizia do alto de sua sabedoria. De vez em quando, essa perversa lógica dos pequenos golpes é potencializada por espertalhões que encontram não só um ingênuo, mas vários, milhares, milhões ao mesmo tempo. É aí o grande negócio está feito.

Recentemente, uma “pulseira quântica” iludiu milhões com a promessa de dar força, equilíbrio e outros benefícios a quem a usasse. O Radar Econômico nos informa hoje que a empresa que a fabrica aceitou pagar US$ 57,4 milhões para compensar consumidores que se sentiram enganados. E que a empresa deve ir à falência.

Em 1980, um produto semelhante iludiu várias pessoas. Feita de cobre, a pulseira Sabona prometia propriedades medicinais como cura de dores reumáticas, artrites e dores musculares. Deveria ser usada numa posição específica do pulso, bem justa sem que as duas pontas se tocassem. Segundo se acreditava, agiria como um fio-terra para descarregar as energias do corpo…

O malandro realmente estava certo…

Jornal da Tarde – 08/10/1980

O Estado de S.Paulo – 25/9/1980

O Estado de S.Paulo – 18/11/1980

Atualmente, é possível encontrar Sabona de vários modelos à venda na loja virtual Amazon.



Pesquisa e texto: Edmundo Leite

