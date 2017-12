“Oi Tatiana: gostei muito do artigo que voce escreveu sobre o cliente do banco que se comunicou por poesia.

Há muitos anos atrás quando o ” O Estado ” tinha um “Suplemento Literario”, foi publicado na data de 13 /7/91 uma poesia bem modernista chamada “Salmo de dívidas” por Ilka Brunhilde Laurito.

Tenho certeza de que voce encontrará nos arquivos do jornal e depois de ler, e apreciar como eu, vai envia-la para as pessoas que voce entrevistou, pois ainda é muito atual e dentro do espirito do artigo. Caso não encontre, avise que tentarei mandar uma cópia.

Fico muito contente que nesse ambiente árido dos bancos tenha brotado a genial poesia do Mauro Jr e a resposta do banco ao cliente:

as pessoas só precisam de um empurrãozinho para começar a apreciar a poesia.

Obrigada pelo seu artigo que foi surpreendentemente agradavel.

Não pare nisso : escreva mais.

XXXX @ gmail .com leitora assidua do jornal ” O Estado de São Paulo”.

Aqui vai a poesia de autoria de Ilka Brunhilde Laurito mencionada pela leitora, publicada há 20 anos no suplemento “Cultura” acompanhada de uma ilustração de Rita Rosenmayer:

Salmo das dívidas

Ilka Brunhilde Laurito

Para Cecília e Drumond, poetas meus que jazem em cédulas

Não há lírios. Não há campos.

Que posso olhar, Senhor,

nesta aridez urbana,

senão a lívida floração dos bancos?

Eles vicejam em cada canto

em que o clamor da moeda,

mais que a voz do poeta,

se alevanta.

Senhor, tenho valores:

não se vendem(mas também não compram).

O que farei com estes papéis sem conta

onde os meus versos

— tão inoperantes! —

gratuitamente cantam?…

Senhor, estou em estado de cheque.

Eu sei que deste a César.

E o que era meu,

a quem será que deste?…

Longa é a distância

entre o meu saldo médio

e o horizonte de meus débitos.

César, porque é César,

vai em contínua romaria

às argentárias catedrais suíças.

Eu pouco avanço

nestas provincianas e módicas poupanças,

enquanto desfio o rosário

das peregrinações cotidianas.

Partir?…

Bem que eu queria,

não fora tão caro hospedar exílios.

E para o bem geral (e o mal de mim)

eu digo ao povo que sou povo.

E fico.

Não há mais lírios, Senhor,

principalmente brancos.

Mas há bancos, alvos bancos:

E os teus campos?… Serão estes perversos campos

onde a flor inodora do dinheiro

nunca pode ser colhida

pelas mãos do jardineiro?…

onde o ouro encacheado em espigas

foge ao lavrador que semeou o trigo?

onde o pão-ágio de cada dia

quem amassa é o diabo

que estufa a cotação inflávelda farinha?…

Senhor,

teu pai nosso de hoje

já não perdoa os devedores.

Quem me perdoa, então,

se a oração é a mesma,

mas a letra é outra?…

Ah! um novo sermão da montanha

— no topo de um ararat arquitetônico —

a esta legião de mal-aventurados

que escalam o cume do cansaço

sobre o chão escarpadodo trabalho! AH!…

(Férias perenes

na estação da morte?…

Céus de glória?…)

Senhor!

Nada de salários póstumos

nem de postergados prêmios.

Senhor,

atende-me:

venha a nós

o nosso reino.

(Originalmente publicado no suplemento Cultura de O Estado de S.Paulo em 13/7/1991)

