Shows inesquecíveis do U2 no Brasil

Os shows do U2 em São Paulo fazem parte da terceira passagem da banda irlandesa pelo Brasil. Em um espaço de 13 anos, foram oito apresentações no país. Todas para ficar na memória.

20/4/2006





“Oi, Galera! Agora é a nossa vez”, Bono, para uma platéia de mais de 70 mil pessoas que lotou o estádio do Morumbi em São Paulo. Início do show da turnê Vertigo.

A carioca Katilce Miranda subiu no palco, dançou With or Without You abraçada a Bono e ganhou um beijo no primeiro show do U2 no Morumbi. Virou celebridade.

22/2/2006





No Rio, o primeiro show do U2 no Brasil.

28/1/1998





Duas apresentações no Morumbi, em São Paulo. Telão foi uma das estrelas do show.

1/2/1998





Anos 80. Lançamento do disco Under a Blood Red Sky. Uma das primeiras matérias sobre a banda publicada no Jornal da Tarde.

19/9/1985





Caderno 2 publica entrevista de Bono Vox, “Não ao rock conformista”.

1/11/1987





23/2/2006. Despedida

