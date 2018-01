Sócrates poderia ter sido ídolo palmeirense. Foi ídolo de todos

Como seriam nossas vidas se as coisas tivessem acontecido de outra maneira em determinados momentos cruciais? A questão eternamente sem resposta pode ser refeita neste domingo em que o futebol perdeu um de seus maiores talentos.

Desde que despontou no Botafogo de Ribeirão Preto em 1974, vários times grandes tentaram contratar o estudante de medicina que fez da bola o seu ofício, sua arte. Palmeiras, Santos, Portuguesa, Fluminense tentaram levar Sócrates para seus times. Com seu incontestável talento, é provável que a trajetória de sucesso continuasse em qualquer clube. Mas foi no Corinthians que tudo aconteceu. Para sorte dos demais torcedores, havia a seleção brasileira para torcer por Sócrates sem pudor de externar a admiração pelo ídolo alheio.

Jornal da Tarde – 13/10/1975

Jornal da Tarde – 13/8/1974



O Estado de S.Paulo – 15/9/1974

Jornal da Tarde – 29/11/1974



O Estado de São Paulo – 29/11/1974



O Estado de S.Paulo – 01/12/1974

O Estado de S. Paulo – 05/12/1974

Pesquisa e texto: Edmundo Leite

