Surpresa nas ruas de São Paulo em 1976: um carro a álcool

O Jornal da Tarde testa um carro movido a álcool. O modelo Dodge Dart, adaptado pela Chrysler, foi uma das atrações do Salão do Automóvel daquele ano. A equipe do JT saiu às ruas de São Paulo acompanhada por um engenheiro da montadora. A inscrição “Motor Dodge 100% Álcool” pintada no carro provocou curiosidade e admiração de motoristas e pedestres. “Isso anda mesmo?”, questionou um vendedor ao repórter.

O primeiro carro a álcool produzido no Brasil foi um Fiat 147. A primeira unidade de série com esse combustível saiu da fábrica em 2 de julho de 1979.

Pesquisa e Texto: Rose Saconi

Tratamento de Imagens: José Brito

