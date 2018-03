Tragédias insanas

Insanidade e arma de fogo. A mistura explosiva já rendeu várias tragédias pelo mundo. Com o massacre de crianças na escola em Realengo, o Brasil passa a integrar o trágico quadro de ocorrências para as quais as explicações nunca serão suficientes.

Colégio Columbine, Litteton, Estados Unidos, 20 de abril de 1999





Dunblane, Escócia, 13 de março de 1996

Texas, Estados Unidos, 1966





Montrel, Canadá, 7 de dezembro de 1989

USP, São Paulo, dezembro de 1995

Morumbi Shopping, São Paulo, 4 de novembro de 1999

Ikeda, Japão, 8 de junho de 2001

Taiúva, Brasil, 29 de janeiro de 2003

Beslan, Rússia, 3 de setembro de 2004

Pensilvânia, Estados Unidos, 2 de outubro de 2006

Virginia Tech, Blacksburg, Estados Unidos, 16 de abril de 2007

Kauhajoki, Finlândia, 24 de setembro de 2008

Rio de Janeiro, 7 de abril de 2011 # Pesquisa: Rose Saconi e Lizbeth Batista Tratamento de imagens: José Brito