Tupi, a primeira televisão do Brasil

A televisão brasileira completa hoje 61 anos de existência. A TV Tupi, inaugurada em caráter definitivo em 18 de setembro de 1950 em São Paulo, como PRF-3 TV Tupi-Difusora, Canal 3, foi a primeira emissora de televisão brasileira, graças ao empenho de um grupo de empresários, artistas e técnicos que acreditaram no sonho de fazer televisão no Brasil.

Planejada desde 1946, a Tupi integrava o império jornalístico Diários e Emissoras Associados, comandado por Assis Chateaubriand.

”Está no ar a televisão do Brasil”, disse uma voz de uma criança de cerca de cinco anos de idade que aparecia vestida de índio, igual ao logotipo do canal, anunciando o início das transmissões.

A noite de estreia da programação foi assistida apenas por alguns dos proprietários dos 200 aparelhos contrabandeados e distribuídos pelo próprio Chateaubriand e por curiosos que se aproximaram dos 22 receptores distribuídos em vitrines de 17 lojas no centro de São Paulo.

