Uma capa em branco apenas com a inscrição “Viva a Republica” foi como o Estadão, na época chamado “A Província de São Paulo” noticiou a proclamação da República aos seus leitores na edição de 16 de novembro de 1889. Por causa da mudança do regime monárquico para republicano, o jornal trocaria de nome a partir do primeiro ano seguinte para “O Estado de S. Paulo”.

