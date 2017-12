Árvore oca assusta moradores dos Jardins

SÃO PAULO – Morar em uma região arborizada é muito agradável para quem vive em grandes metrópoles, onde o concreto toma conta de grande parte das regiões. No entanto, a manutenção das áreas verdes é de extrema importância para que acidentes sejam evitados. Em época de chuva, é comum o registro de ocorrências de quedas de árvores em cima de carros e de fiação elétrica.

Diante deste cenário, moradores estão com medo de que a árvore localizada na calçada da Alameda Lorena, na altura do número 1.688, nos Jardins, possa cair a qualquer momento. A população do bairro relata que o interior da árvore está oco e foi comido por cupins. Todos pedem vistoria por parte da prefeitura.

“Já fiz inúmeras solicitações para que seja removida, mas até agora nada. A árvore está oca em seu interior. Além disso, ela tem altura equivalente a um prédio de cinco andares, está inclinada e pode cair com uma forte chuva. Recentemente, um galho enorme caiu em cima da calçada”, descreveu o síndico Luiz Leitão da Cunha.

Outra preocupação é com relação às raízes da árvore que estão invadindo a calçada. “Seu tronco e as raízes ocupam quase toda a calçada, impedindo a passagem de cadeirantes”, reforçou Cunha.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que está prevista a avaliação até a próxima semana. Constatadas as irregularidades, os serviços de zeladoria entrarão no cronograma de atividades da regional.

“Ressaltamos a orientação para que os munícipes sempre busquem auxílio, em primeiro lugar, na regional responsável para que seja aberto o atendimento pelos canais do 156 ou nas praças de atendimento. Com o pedido solicitado em nosso sistema, é iniciado o processo de logística e programação das atividades pelas equipes das prefeituras regionais”, esclareceu em nota a prefeitura.

Outro caso. O morador Paulo Yukishigue Saito ressalta que solicitou a remoção de uma enorme árvore localizada na Rua Júlio Pinotti, no Butantã, na zona oeste da cidade, em razão de risco de queda e tronco comido por cupins.

“Estamos com receio por causa do porte da árvore que pode atingir quaisquer das casas ao redor da mesma. Solicitamos uma solução urgente para este problema”, disse Saito.

Devido à complexidade do caso e a necessidade de apoio da concessionária de energia elétrica, a Prefeitura Regional Butantã esclarece que irá oficiar a concessionária para, posteriormente, finalizar a execução dos trabalhos no local citado.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.