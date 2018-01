Ausência de semáforo atrapalha travessia de pedestres

SÃO PAULO – No cruzamento da Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho com a Rua Suzana Rodrigues, em Santo Amaro, na zona sul da cidade, não há semáforo, o que dificulta a travessia de pedestres. A reportagem da Blitz Estadão foi até o local e observou que as pessoas esperam muito tempo até conseguirem atravessar. Algumas se arriscam entre os carros, diante do desrespeito mesmo com a faixa de pedestres.

“Eu resido na Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho e não compreendo porque ainda não existe um semáforo neste cruzamento. Existem duas faixas de pedestres, porém, os pedestres precisam correr para não serem apanhados pelos carros, ônibus e motos. A minha sogra tem quase 80 anos e tem muita dificuldade para atravessar ali, o risco é muito grande”, reclamou Alexandre Igosheff.

No vídeo a seguir, confira a dificuldade enfrentada pelos pedestres:

A movimentação no local é bastante intensa em razão do centro comercial e hospitais localizados nas proximidades.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que iniciou um projeto para o cruzamento da Rua Suzana Rodrigues com a Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho com o objetivo de analisar a implantação de um semáforo no local. Após o projeto, o prazo para a instalação será de acordo com o cronograma de serviços da área de sinalização.

Ainda na zona sul, motoristas reclamam de semáforos na Avenida Jornalista Roberto Marinho. “Desligando-se alguns semáforos, a velocidade média da via passou de meros 5 a 10 km/h para mais de 40 km/h, reforçou David Silva.

Em nota, a CET esclarece que está trabalhando para resolver as falhas nos cruzamentos da Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul. “Esses semáforos são alvos constantes de furto e vandalismo. A CET restabeleceu em junho, o cruzamento da Avenida com a Rua Vicente Leporace e houve furto dos cabos novamente. Em relação ao controle e implantação dos semáforos, ressaltamos que são feitos estudos para ordenar os movimentos e garantir a segurança no sistema viário”, salientou a nota.

Alterações no trânsito. A CET vai implantar sentido único de circulação na Rua Roberto Said, no Itaim Paulista, zona leste da cidade, a partir de sábado, 8. A medida visa melhorar as condições de segurança e fluidez no trânsito. O acesso será realizado pelas Ruas José Alves Coelho e Serra do Arrozal.

A companhia também vai implantar sentido único de circulação na Rua Antônio José Parra Primeiro, no bairro Sítio do Piqueri, região do Tremembé, a partir de sábado. O acesso a essa via deverá ser realizado pela Rua Maria Ligieri Brasiliense.

