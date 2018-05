Buracos no Túnel Tom Jobim podem provocar acidentes graves

SÃO PAULO – O motorista que faz o mesmo trajeto de carro todos os dias já fica atento ao passar pelos mesmos buracos todos os dias existentes em ruas e avenidas da capital paulista. No entanto, quem não conhece a região acaba se assustando quando a ‘cratera’ é mais profunda.

Motoristas relatam que no Túnel Tom Jobim, no centro da cidade, há buracos na faixa da direita, no sentido da zona sul. A faixa da esquerda na saída do túnel, no sentido da zona norte, também precisa de reparos.

“Além do risco de acidente grave, há risco de quebrar o veículo. É impossível mudar de faixa rapidamente e ainda pode ser que tenha um veículo ao lado”, destacou Idérito Caldeira.

“As ‘armadilhas’ no asfalto podem provocar grave acidente”, concorda Simone Santos. Ela acrescenta que estava no veículo quando de repente o impacto da pancada fez o carro sair da faixa. “Um risco para mim e para outros carros”, reforçou ela.

A Prefeitura Regional Sé informa que uma equipe de tapa-buraco foi enviado ao local para realizar o serviço no túnel Tom Jobim.

