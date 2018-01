Casas à venda no Morumbi são invadidas e provocam insegurança

SÃO PAULO – Muitas casas estão à venda no Morumbi, na zona sul de São Paulo. Segundo moradores, além do preço elevado para comprar uma residência no bairro, nem todos conseguem pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que chega a custar R$ 30 mil para um imóvel de 600 m². “As casas dificilmente são vendidas e ficam abandonadas. Muitas são invadidas e dá receio”, relatou Leonardo, que preferiu não dar o sobrenome.

No bairro residencial e arborizado, há muitas mansões. “São casas lindas, mas é difícil bancar o IPTU. Tem pessoas entregando a casa porque não conseguem arcar com as despesas”, ressaltou o morador.

A reportagem da Blitz Estadão encontrou casas à venda na Rua Deputado Euvaldo Lodi e também na Rua Senador Otávio Mangabeira. Muitas estão pichadas, com mato alto e vidros quebrados.

“É ruim para quem mora na região. As casas ficam fechadas por muitos anos. Geralmente são invadidas ou ficam repletas de mato e lixo”, disse o morador Renato, que também não quis dar o sobrenome.

A Prefeitura Regional Butantã esclarece que não tem autoridade legal para intervir em propriedades particulares. Em relação ao lixo e mato alto citados, o local está previsto para ser avaliado pelas equipes de zeladoria da regional.

Furto. Ainda na zona sul da cidade, moradores da região do Jabaquara, nas proximidades do metrô, relatam furtos de DVDs automotivos. “Deixei meu carro por trinta minutos e ao voltar o mesmo tinha sido violado por algum marginal. Meu DVD automotivo e pertences do interior do veículo foram levados, reclamou Joas Pedro.

