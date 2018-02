Casas abandonadas se tornam criadouros de ratos e mosquitos na região central

SÃO PAULO – Moradores da Rua 13 de Maio, na Bela Vista, reclamam que duas casas abandonadas se tornaram criadouros de ratos e mosquitos. Munícipes reforçam que solicitaram vistoria no local, mas até agora o problema persiste. As casas citadas estão na altura do número 718.

“Os telhados das casas são utilizados como depósito de lixo por residências ao lado.Eu entrei em contato pelo atendimento do 156 e fui informado que o local seria verificado, mas depois de seis meses ninguém apareceu”, reclamou o morador Ivan, que preferiu não dar o sobrenome.

Outro morador que também preferiu não se identificar teme a proliferação de doenças. “Há muito lixo e mato, e com certeza podemos ser vítimas de doenças”, destacou ele.

Um dos buracos mais perigosos na região da Bela Vista está localizado na Rua José Tenáglia com a Rua São Vicente. Ao descer a ladeira é praticamente impossível avistar o tamanho da ‘cratera’ que pode estragar o veículo, assim como provocar um acidente.

“Ruas imundas e esburacadas. Cito principalmente a Rua Manoel Dutra, Rua 13 de Maio e Rua Conselheiro Carrão. Bares irregulares funcionam durante a madrugada”, criticou o morador Marcelo Meneses.

