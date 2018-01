Ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul vai receber iluminação pública

SÃO PAULO – Não somente os pedestres, mas quem se desloca de bicicleta para o trabalho ou escola está inseguro com a falta de iluminação pública na cidade. A moradora da zona norte Maria Luch relata o medo de sair à noite. “Nem mesmo para uma caminhada, é impossível não sentir receio. Ciclistas também estão com medo”, destacou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul, que irá receber iluminação pública, tem no total cerca de 2.100 metros de extensão. O trecho inicial, que receberá os serviços, tem 600 metros de extensão e vai da Avenida General Ataliba Leonel até a estação Santana do Metrô da Linha 1 – Azul.

Recentemente a reportagem da Blitz Estadão esteve na Ponte Cidade Universitária, na zona oeste da capital paulista. Por lá, ciclistas também relataram a falta de sinalização e o receio de atravessar a via à noite. Pedro Mendes estuda na Universidade de São Paulo (USP) e cobra melhorias. “Eu utilizo a bicicleta como meio de locomoção e acredito que é preciso melhorar a iluminação e a sinalização”, destacou.

O Ilume prometeu analisar a falta de luz na Ponte Cidade Universitária, relatada pela população.

Com relação à ciclovia da Avenida Cruzeiro do Sul, o Departamento de Iluminação Pública (Ilume) reforça que serão instalados vinte e sete postes de 5 metros – com duas lâmpadas de 150 Watts, num total de 54 lâmpadas, utilizando material reciclado do antigo almoxarifado do Canindé, que foi retirado do prédio doado pelo Ilume à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no mês de maio, para construção de abrigo popular para moradores de rua.

“A expectativa é que a nova iluminação dos dois trechos da ciclovia esteja totalmente pronta até o fim de julho. Na sequência será executado o trecho 2 da ciclovia, que se encontra entre as estações Carandiru e Portuguesa-Tietê também da Linha 1 – Azul do Metrô, esta última com integração de Terminal de Ônibus Urbano e Terminal Rodoviário”, esclareceu a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.