Comerciantes reclamam de bueiros entupidos na capital paulista

SÃO PAULO – Na Rua da Cantareira, na altura do número 1.100, no Bom Retiro, região central da cidade, moradores e comerciantes se queixam do excesso de bueiros entupidos. Eles relatam que solicitaram a limpeza, mas o problema ainda persiste.

“Estão todos entupidos e podem causar enchentes, quando chover, e prejuízos aos comerciantes. Já abri vários chamados na Prefeitura Regional da região”, relatou o comerciante Flávio Souza.

Procurada, a Prefeitura Regional Sé informa que a limpeza das bocas de lobo da região é realizada uma vez por mês, principalmente devido à proximidade com o Mercado Municipal. “As ações são realizadas prioritariamente no período noturno devido ao grande fluxo de veículos durante o dia. A próxima limpeza está prevista até o fim deste mês”, reforçou a nota.

Recentemente, a reportagem da Blitz Estadão também esteve na Rua Augusta, nas proximidades da Rua Estados Unidos, nos Jardins, e conferiu queixas com relação a bueiros nas Ruas Augusta e Oscar Freire. “Bueiros vivem entupidos principalmente na Rua Augusta e também há muitos buracos e placas soltas. Eu moro perto da Rua Oscar Freire e observo esgoto ao ar livre em plena Avenida Augusta”, lamentou o morador Sorin Premisleaner.

A Prefeitura Regional Sé prometeu acionar a Sabesp sobre a água com mau cheiro na Rua Augusta para tomar as devidas providências. Em relação aos bueiros entupidos na Rua Oscar Freire, a Prefeitura Regional Pinheiros informa que o local será vistoriado nesta semana.

A Sabesp também informou que o reparo necessário na Rua Augusta, altura do número 2.900, começou no dia 29 de julho. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na próxima semana.

