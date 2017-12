Entulho e falta de iluminação incomodam moradores da zona sul e do ABC paulista

SÃO PAULO – Na Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, no Jardim Parque Morumbi, pedestres se arriscam pela via diante da ausência de calçadas apropriadas. Moradores também se queixam que as ruas são muito estreitas.

“Ônibus, carros e motos ameaçam pedestres. A via comporta muito mal apenas um carro subindo ou descendo, mas frequentemente fica totalmente engarrafada com os ônibus e veículos nos dois sentidos. Acidentes acontecem frequentemente na região. Não há calçadas, e quando há, frequentemente, carros são estacionados no meio delas, impedindo a passagem de pedestres. Carros abandonados são facilmente encontrados ao longo da rua”, reclamou o morador Rodolfo Boraschi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presença de entulho na Dr. José Augusto de Souza e Silva, nas proximidades da Avenida Giovani Gronchi também perturba os moradores. “Como se já não bastasse tudo isso, lixo e entulho se acumulam no local”, ressaltou Boraschi.

A Prefeitura Regional Campo Limpo informa que o local citado está previsto para ser avaliado e, após essa vistoria, será definido cronograma de execução dos problemas apontados.

Iluminação Pública. Motoristas que percorrem a Rodovia Anchieta na altura do Km 11, no trajeto entre São Bernardo do Campo e São Paulo, reclamam que a via está sem iluminação neste trecho. “Temos uma sequência de pelo menos 15 postes de energia com todas as lâmpadas apagadas. Se considerarmos que cada poste tem 3 lâmpadas, dá para imaginar o tamanho do apagão”, descreveu Luiz Roberto. Segundo o motorista, a situação é observada nos dois sentidos da rodovia Anchieta.

A AES Eletropaulo esclarece que realizará o serviço de troca das lâmpadas de iluminação no trecho entre os quilômetros 10 e 23, pertencente à concessionária.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.