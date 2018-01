Espaço Cultural não recebe aviso sobre realização de obra na região

SÃO PAULO – Artistas de um espaço cultural localizado na Rua Chabab, no bairro Cerqueira César,reclamaram que não foram avisados com antecedência sobre a realização de uma obra da prefeitura no pavimento da via.

Segundo eles, a manutenção é importante, mas o barulho provocado atrapalhou as apresentações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nós trabalhamos num espaço cultural e não fomos avisados que essa obra ocorreria. O barulho é insuportável. Além do mais, os clientes também ficam incomodados”, destacou Júlia.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que o serviço realizado em 2 de dezembro no local citado foi de tapa-buraco, em toda sua extensão. “Também salientamos que os serviços podem ser verificados no site da regional Pinheiros, porém estão sujeitos a alteração sem prévio aviso, e pelo portal 156. Compreendemos os transtornos causados pelo trabalho realizado, mas a operação de zeladoria se faz necessária para segurança de todos”, ressaltou a nota.

+++ Leia também: Moradores de Cerqueira César reclamam de queda constante de energia

A Rua Barão de Capanema fica localizada no bairro Cerqueira César, na zona oeste da capital paulista. A região é bastante arborizada, porém, em dias de chuva, principalmente, a queda de energia é muito frequente na vizinhança.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.