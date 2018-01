Estação Barueri da CPTM tem comércio clandestino de bilhete e elevador quebrado

SÃO PAULO – Logo na entrada da Estação Barueri da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), vendedores ambulantes anunciam: “Passagem na promoção por R$ 3, mais barato que na CPTM (Vendido a R$ 3,8)”. A reportagem da ‘Blitz Estadão’ flagrou alguns usuários pagando a passagem na escadaria da estação. Em seguida, um jovem se dirigiu até a catraca para passar o bilhete. Em menos de 10 minutos, ele repetiu a ação por três vezes.

Um passageiro, que preferiu não ser identificado, disse que isso ocorre diariamente. “Algumas vezes, alguns seguranças da CPTM ficam na entrada para coibir a presença dos vendedores ambulantes. Mas, na maioria das vezes, eles ficam em frente à estação oferecendo a venda do bilhete clandestinamente”, denunciou.

Confira vídeo a seguir:

Ao passar pela catraca, outro problema foi verificado. O elevador está interditado há mais de seis meses, o que dificulta o acesso à plataforma de quem tem mobilidade reduzida. O cadeirante Leandro Kdeira, de 34 anos, relata que as pessoas com deficiência são obrigadas a pegar o trem das plataformas 1 e 2 e ir até Jandira. “Elas têm que ir até Jandira, três estações para trás, para descer e pegar o trem voltando no sentido da estação Júlio Prestes. É muito transtorno. Sem contar que retiraram todos os agentes de segurança das plataformas que auxiliam no embarque e desembarque. Há estações com seguranças femininas, mas elas alegam que não têm força física para auxiliar nas plataformas, devido ao vão entre o trem e a plataforma ser muito grande na maioria das estações”, desabafou Kdeira.

O cadeirante Leandro Kdeira diz ainda que os seguranças que ficavam nas plataformas agora atuam dentro dos vagões. “É muito grande o comércio clandestino dentro dos trens que seguem principalmente em direção a Júlio Prestes, e passam pela Barra-Funda. Os funcionários vão combater o comércio clandestino e ficamos sem seguranças nas plataformas”, acrescentou.

Ao chegar à plataforma da estação Barueri, na Linha-8 Diamante, com destino à estação Júlio Prestes, foi possível observar que a poda do mato nos trilhos da estação Barueri também não tem sido feita com frequência. A advogada Mirela Pereira, de 37 anos, reforça que é uma questão de segurança. “Além da limpeza, há risco também para os passageiros. Não dá para ver se alguém está escondido”, ressaltou.

Sobre o elevador quebrado, ela reforçou as dificuldades que já presenciou. “As autoridades deveriam se comover mais com as pessoas que têm mobilidade reduzida”, destacou Mirela Pereira.

Em nota, a CPTM informa que a Estação Barueri, na Linha 8-Diamante, conta com dois elevadores, um em cada plataforma. “Um deles apresentou falha e a previsão da equipe de manutenção é que a operação do equipamento seja restabelecida em até um mês. A Companhia lamenta o transtorno aos usuários e informa que os empregados da estação estão aptos a auxiliar cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida a se locomover nas dependências da estação, inclusive utilizando as escadas rolantes que dão acesso às plataformas. Já o serviço de limpeza e capinagem dos trilhos próximos à estação será realizado na próxima semana”, ressaltou a nota.

Sobre comércio ambulante, diariamente, as equipes de segurança da CPTM atuam uniformizadas ou descaracterizadas (sem uniforme), promovendo rondas nos trens e estações para coibir o comércio ambulante, que é uma infração administrativa cuja sanção é restrita à retirada do usuário do sistema e apreensão da mercadoria que está sendo comercializada.

A CPTM também esclarece que a equipe de Segurança realiza fiscalizações no limite das dependências da CPTM e nas linhas de bloqueios (catracas) das estações, visando evitar irregularidades que possam ser cometidas, inclusive no uso de bilhetes. Na área externa das estações, a responsabilidade é da Secretaria de Segurança Pública.

A CPTM está colaborando com as autoridades policiais, responsáveis pelas investigações desse tipo de fraude. Inclusive, a SPTrans que é a gestora do Bilhete Único também está envolvida no combate às fraudes do BU. Neste ano, 183 pessoas já foram flagradas comercializando ilegalmente os créditos na CPTM e encaminhadas para as Autoridades Policiais.

Atualmente, 75% dos usuários acessam o sistema de forma autônoma, utilizando cartões do Bilhete Eletrônico sem a necessidade de passar pelas bilheterias das estações.

A nota reforça ainda que uma importante ferramenta que tem auxiliado os agentes de segurança é o SMS-Disque Denúncia. Através do celular 97150-4949 ou do 0800-055-0121, os usuários podem denunciar irregularidades. O serviço de mensagens, que garante o anonimato do denunciante, funciona 24h por dia.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.