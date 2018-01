Estudantes de Fatec e de Etec da zona sul estão apreensivos com arrastões na região

SÃO PAULO – Olhar desconfiado e passos acelerados e apreensivos – é desta forma que a moradora Maria do Carmo passa todos os dias pela Rua Frederico Grotte, no Jardim São Luís, nas proximidades da Avenida Guarapiranga, na zona sul da cidade. Segundo ela, nem mesmo a iluminação adequada inibe a ocorrência de assaltos nas proximidades da Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC) e Escola Técnica Estadual de São Paulo (ETEC).

“Falta segurança. Eu evito andar por aqui à noite, mas às vezes eu preciso passar nesta rua. Faz parte do meu trajeto diário. Meu esposo foi assaltado, recentemente. Era 5h30 da manhã. É horrível. Também não é seguro caminhar pela Avenida Luís Gushiken. Por lá, é muito deserto. É preciso ter mais policiamento na região”, cobrou a moradora.

Quem também está inseguro é o estudante de administração da ETEC, Marcelo, que preferiu não dar o sobrenome. “Somos frequentemente roubados na saída da escola e às vezes ocorre até arrastão. Levam todos nossos pertences. A Polícia Militar (PM) diz que não fornece uma viatura para a escola por falta de solicitação de ofício, mas a administração da escola informa que já providenciou”, destacou.

Segundo relatos, as ocorrências são registradas, principalmente à noite, entre 21h e 23h. “Saímos da escola com medo, não do assalto em si, que já estamos acostumados, mas principalmente pelo medo de perdermos nossas vidas”, lamentou o estudante.

A reportagem da Blitz Estadão esteve na Rua Frederico Grotte e Avenida Luís Gushiken e constatou que as vias são muito desertas, principalmente à noite.

A PM, através do Primeiro Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, esclarece que utiliza diversas ferramentas de análise criminal para distribuir o policiamento ostensivo da forma necessária, visando coibir a prática de delitos. “O 1º BPM/M vem diversificando a maneira de atuar, procurando distribuir as viaturas, onde o indicador criminal vem aumentando, e para que possamos atingir o resultado esperado, pedimos a colaboração da população no sentido de registrar o fato, não só formalmente, mas por meio de boletim de ocorrência, pois só assim chegará ao conhecimento o que vem ocorrendo na região”, reforçou a nota.

Buracos. Moradores colocaram tijolos quebrados em buracos da Rua Acédio José Fontanete com a Rua Frederico Grotte. Na região também há muitas calçadas quebradas. A Prefeitura Regional M´Boi Mirim informa que o local citado já está em análise. Por se tratar de reparo de galerias pluviais, a obra está prevista para ser executada nos próximos dias e em conjunto com a Sabesp. “Sobre as calçadas quebradas, a equipe de fiscalização irá notificar os responsáveis pelos passeios particulares e, se houver passeio público, será incluso na programação para conserto nos próximos 20 dias”, reforçou.

