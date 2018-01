Falha no fornecimento de energia apaga semáforos de principais corredores de SP

SÃO PAULO – Uma falha no fornecimento de energia atingiu diversos bairros da capital paulista, nesta terça-feira, 26. Muitos semáforos também foram desligados. Por volta do meio-dia, tudo permanecia apagado em alguns trechos das Avenidas Brigadeiro Luís Antônio, Bandeirantes e Sumaré, o que deixou o trânsito ainda mais caótico que em dias normais.

“Mesmo com tudo apagado, os motoristas não permitem que os pedestres atravessem. Não há cidadania. Parece até que os carros aceleram até mais quando a sinalização não funciona para não dar espaço para outros carros ou pedestres”, avaliou a estudante Rafaela Martins.

De acordo com a Eletropaulo, por volta das 10h30, houve um desligamento na rede de transmissão de energia de energia, que é de responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica (CTEEP). A companhia informou que a energia foi restabelecida cerca de 20 minutos depois, embora alguns moradores da cidade ainda estivessem reclamando de falta de luz.

“De repente, apagou tudo. Onde eu trabalho tem geradores, mesmo assim a energia ficava caindo”, ressaltou Rafael dos Santos.

Segundo a nota, a zona oeste foi a mais atingida, principalmente nos bairros da Lapa, Pinheiros, Morumbi, Butantã, Vila Madalena, Sumaré e Jaguaré.

Nas redes sociais, população questionava:

Cerca de 600 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na capital paulista, devido a falha no fornecimento de energia que atingiu vários bairros da capital. Em nota, a CTEEP informou que a interrupção do fornecimento de energia à AES Eletropaulo foi ocasionada por um desligamento na subestação Milton Fornasaro, localizada perto do Complexo Viário do Cebolão. A falha desligou 20 subestações da Eletropaulo. O problema também interrompeu a circulação de trens e metrô. Osasco e Cajamar, na região metropolitana da cidade, também tiveram bairros afetados.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que está com todo o seu efetivo nas ruas para reativar os semáforos prejudicados pelo apagão elétrico registrado na manhã desta terça-feira na capital. A falta de energia prejudicou principalmente os semáforos das regiões oeste, leste e sul de São Paulo.

“Colocamos à disposição da população o telefone 1188 para informações sobre semáforos com problemas. O serviço funciona 24 horas e a ligação é gratuita”, reforçou a nota.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.