Falta de sinalização causa transtornos para pedestres e motoristas na zona sul

SÃO PAULO – Moradores reclamam de ausência de sinalização no cruzamento da Rua Doutor Barros Cruz com a Rua São Gilberto, na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista.

A reportagem da ‘Blitz Estadão’ foi até o local e constatou a dificuldade não somente de pedestres para atravessar a via como também de motoristas que não sabem se a rua é de mão única ou não. No asfalto, apenas havia a sinalização desenhada, mas já apagada, indicando que a ladeira é de mão única.

Apesar do risco de atropelamento, depois de aguardar por muito tempo, adultos e crianças atravessam correndo a via. O aposentado José Antônio Borges leva a neta Isabela, de cinco anos, à escola e reclama que é difícil atravessar nas proximidades da Praça Guté. “É preciso colocar uma faixa ou semáforo de pedestre. Eu venho trazer minha neta e é difícil observar se vem carro ou não. Outro problema é com relação à falta de sinalização para carros indicando que a via é de mão única. Outro dia eu estava dirigindo e uma pessoa subiu na contramão. Eu a alertei. Mas outro dia teve uma batida violenta”, relatou.

Taís, que preferiu não dar o sobrenome, também costuma atravessar a Rua São Gilberto. Mesmo quando está com o filho de um ano, ela tem dificuldade. “Os carro não param para a gente atravessar. Também não tem sinalização”, reclamou.

Em atenção à manifestação de leitor sobre a sinalização na Praça Guté, junto ao cruzamento da Rua Dr. Barros Cruz com a Rua São Gilberto, na região da Vila Mariana, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que, após vistoria no local, constatou a necessidade de elaboração de projeto para manutenção de placa que indica o sentido de circulação da via. “As demais placas existentes nas aproximações dos referidos cruzamentos encontram-se em bom estado de conservação e visíveis. Na altura da Praça Guté, existe uma placa regulamentando a velocidade e outra advertindo quanto à travessia de pedestres”, reforçou a nota.

Sobre o pedido para instalação de faixas de pedestres, a CET fará um estudo detalhado para avaliar, inclusive, a implantação de outras medidas de engenharia de tráfego para o local.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.