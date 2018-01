Frequentadores reclamam de ‘rolezinhos’ no Parque Ibirapuera

SÃO PAULO – Durante os dias da semana, o Parque Ibirapuera, na zona sul da cidade, é frequentado por pessoas que realizam atividades físicas, passeiam com seus animais de estimação ou trabalham nas proximidades e tiram alguns minutos do dia para relaxar.

A movimentação no parque sempre foi maior aos fins de semana, quando amigos e familiares se reúnem no local para atividades recreativas. No entanto, nos últimos fins de semana, frequentadores reclamam da presença de jovens alcoolizados nas dependências do parque, principalmente aos domingos.

“No dia 27 de agosto, fui correr e caminhar no parque. Logo na entrada, vi muitos jovens se conhecendo e ao mesmo tempo inúmeros vendedores ambulantes comercializando bebidas alcoólicas e cigarros. Próximo à Marquise do Ibirapuera, havia uma grande concentração de jovens com idade entre 11 e 17 anos. Dentro do sanitário masculino, tinham jovens usando drogas e casais se agarrando”, relatou um frequentador do Parque Ibirapuera, que preferiu não se identificar.

Acompanhe vídeo enviado por frequentador do parque:

Frequentadores não questionam a presença em número maior de jovens, mas reclamam do uso inadequado do espaço de lazer. “Muitas crianças passeiam no parque com a família. É preciso existir o respeito”, diz Sônia Andrade que costuma trazer os netos ao local.

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) realiza ações para a proteção dos jovens e adolescentes no sentido de preservar sua integridade física durante encontros numerosos, que normalmente ocorrem aos domingos e são marcados por redes sociais.

Em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a administração do Parque Ibirapuera realiza ainda intervenções nos portões de entrada e rondas periódicas nas dependências do parque a fim de coibir o consumo de bebidas alcoólicas e drogas.

