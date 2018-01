Há 30 anos, rua na zona norte não é recapeada

SÃO PAULO – Quem mora na Rua Miguel Gonçalves dos Reis, no Sítio Morro Grande, na zona norte da cidade, reclama do asfalto esburacado. “Há mais de 30 anos, a via não recebe recapeamento. Está cheia de ondulações e também buracos”, reclamaram moradores do bairro.

Em alguns trechos da via, os próprios moradores jogaram concreto nos buracos para amenizar os transtornos. No entanto, a solução é temporária e cobram providências da prefeitura. Segundo eles, não adianta somente tampar os buracos, pois vão abrir novamente. O ideal é recapear toda a rua. Além dos buracos, a via também está com rachaduras.

A Prefeitura Regional Freguesia do Ó informa que não há registro de protocolo para o local citado pela reportagem. Entretanto, está prevista a avaliação até o próximo sábado, 11, e, constatadas as irregularidades, os serviços de zeladoria entrarão no cronograma de atividades da regional com previsão para serem executados até o dia 18 de novembro. Caso alguma empresa concessionária seja identificada como responsável, esta será acionada para a realização dos trabalhos.

“Reiteramos a orientação para que os munícipes sempre busquem auxílio, em primeiro lugar, na regional que desejar atendimento com o registro de protocolo pelos canais do 156. Com o pedido registrado, é iniciado o processo de logística e programação das atividades pelas equipes das prefeituras regionais”, reforçou a nota.

Outras regiões

+++ Motoristas se queixam de buracos perigosos nas zonas oeste e sul de SP

“Moro na Rua Mantiqueira, na Vila Mariana, na zona sul, e na esquina com a Rua Baltazar Lisboa surgiu um buraco que cresce a cada dia. Vários carros, inclusive o meu, já bateram a frente dos veículos. Gostaria que fosse tomada a devida providência, pois meus impostos estão em dia e mereço respeito”, cobrou a moradora Mirna Miguel.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.