Moradores cobram limpeza em praça da Vila Madalena

SÃO PAULO – Moradores da Vila Madalena, na zona oeste, estão inconformados com os atos de vandalismo que ocorrem na Praça Rafael Sapienza. O local fica perto de colégios e do metrô, mesmo assim não está sendo conservado.

“Na praça tem um parquinho infantil, aparelhos de ginástica e uma imensa área verde. Mas muitos aparelhos foram vandalizados. A coleta pública de lixo ignora as lixeiras internas e o parque é limpo pela prefeitura talvez uma ou duas vezes por ano”, questiona o morador Mário Sérgio.

As tampas das lixeiras nem podem ser fechadas, em razão do excesso de lixo. Os moradores reforçam que entraram em contato com a prefeitura regional do bairro para que a praça seja constantemente preservada.

“À noite, a praça também é vandalizada por bêbados e usuários de drogas, principalmente após o fechamento de bares da região. Garrafas quebradas e lixo costumam estar presentes na praça. A limpeza é feita somente por mutirões realizados por moradores”, destacou Sérgio.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que em outubro começaram os serviços de limpeza e zeladoria da Praça Rafael Sapienza.

“Além disto, as ações de conservação dos itens citados, inclusive a questão das lixeiras, estão previstas para serem realizadas até o fim desta semana”, destacou a nota.

+++ Matagal toma conta de praça na zona leste de SP

Quem mora nas proximidades da Praça João Teixeira, no Jardim Fernandes, na zona leste, relata os inconvenientes enfrentados no bairro.

“Tem escolas nas proximidades e alunos atravessam a praça todos os dias. Mas agora, ela foi tomada por sujeira e usuários de drogas”, reclamou o morador Carlos Oliveira.

