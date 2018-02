Moradores criam abaixo-assinado para pedir segurança no Ipiranga

SÃO PAULO – Diante da onda de violência que assusta moradores do Ipiranga, na região sul, a população do bairro decidiu criar um abaixo-assinado para pedir providências urgentes para coibir o número de assaltos, principalmente nas Ruas do Manifesto, Cipriano Barata, Agostinho Gomes e Paulo Bregaro.

Heliane Garcia Claro relata que as ocorrências são praticamente diárias na região. “No abaixo-assinado, nós sugerimos a implantação de uma ronda policial no período noturno ou medida similar, a fim de erradicar o problema”, destacou ela.

Na Rua Agostinho Gomes, moradores de condomínios também são vítimas constantes de assaltos. Carros com bandidos ficam de tocaia e aguardam a chegada de moradores ou visitantes.

“Moro na região há 28 anos, tenho mãe, primas, irmã e amigos também na região e todos têm percebido o aumento significativo dos casos de roubos e furtos no Ipiranga”, reforçou a moradora.

O comércio também sofre com a falta de segurança. Cláudia Roberta lembra que bandidos entraram pelo telhado da loja do marido. “Além da falta de policiamento, a iluminação é precária. Bandidos também entram pelo telhado no meio da noite”, reclamou.

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo informa que as polícias Civil e Militar atuam em conjunto diuturnamente visando coibir os crimes no bairro do Ipiranga.

Durante o ano passado, foram esclarecidos mensalmente, em média dez casos de roubo, pelo 17º DP, com indiciamentos, pedidos de prisões temporárias e preventivas.

“A atuação da PM, por meio da 2ª CIA do 46º Batalhão, reorientou o policiamento na região, a fim de propiciar maior segurança aos frequentadores. O trabalho é realizado por meio de planejamento estratégico dinâmico, calcado na análise dos índices criminais. Em 2017, a polícia prendeu 109 pessoas em flagrante e recuperou 130 veículos na região”, enfatizou a nota.

