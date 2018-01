Moradores criticam a falta de manutenção em semáforos

SÃO PAULO – Motoristas e também pedestres relatam que semáforos quebrados provocam acidentes. A reportagem da Blitz Estadão voltou a alguns pontos onde a sinalização não funciona há quase dois meses.

Na Avenida Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti com a Rua Cravari, no Parque Residencial D’Abril, na zona leste, moradores têm dificuldade para atravessar a via. “Os carros passam em alta velocidade e não respeitam quem quer atravessar. Já teve até capotamento, por causa dos semáforos que estão quebrados há dois meses”, reclamou Simone Ferreira.

Em alguns cruzamentos a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) colocou alguns cavaletes para bloquear o acesso em algumas avenidas. Desta forma, os motoristas precisam desviar e procurar alternativas para seguir o caminho. Em outro ponto da cidade, na Alameda Barros com a Rua São Vicente de Paula, na zona oeste, o semáforo está quebrado há mais de um mês. “Já solicitei na semana passada para a CET e até agora nada. É um local de trânsito intenso, com duas escolas, muitas pessoas idosas e com mobilidade dificultada utilizam a faixa de pedestres. Todos os dias eu me arrisco para atravessar com a minha filha rumo à escola. Espero que algo seja feito, antes que alguém se acidente no local”, pediu a moradora Tânia Gorodniuk.

Em alguns locais, agentes da CET auxiliam pedestres e motoristas, porém, em outros pontos, como na Avenida Inajar de Souza, na altura do número 1.200, na Vila Palmeiras, as pessoas se arriscam entre os carros na tentativa de cruzar a via.

A CET informa que está trabalhando para restabelecer os problemas nos semáforos do cruzamento da Avenida Deputado Dr. José Aristodemos Pinotti com a Rua Cravari, no Parque Residencial D’Abril, provocados pelos constantes atos de vandalismo e furto de cabos.

Na quinta-feira, 6, a Companhia realizou o pregão eletrônico com as empresas interessadas em participar da licitação para manutenção geral dos 6.399 cruzamentos semaforizados existentes na capital. A concorrência contou com a participação de 11 empresas, sendo que as três melhores propostas foram as vencedoras.

Neste momento, a CET está analisando toda documentação exigida das empresas para validação das propostas. Após esta etapa, ainda serão necessários mais cinco dias para eventuais recursos.

“A estimativa é que a homologação dos contratos com as empresas responsáveis pela manutenção do parque semafórico da cidade aconteça no prazo de 15 dias. Hoje, o trabalho de manutenção dos semáforos é realizado por 16 equipes próprias da CET, com funcionários que trabalham 24 horas por dia em três turnos para promover o restabelecimento das falhas no tempo mais breve possível. Com a licitação, essas equipes serão ampliadas e as empresas vencedoras terão até duas horas para chegar ao local da falha. O tempo do conserto do semáforo vai depender do problema detectado”, prometeu em nota.

Com relação ao cruzamento da Alameda Barros com a Rua São Vicente de Paula, na região central da cidade, a CET também esclarece que o local vem sendo alvo recorrente de furtos de cabos semafóricos e atos de vandalismo.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.