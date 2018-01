Moradores da Bela Vista cobram conserto de buracos e de bueiro

SÃO PAULO – Moradores da Rua Itapeva, na Bela Vista, na zona central da cidade, estão insatisfeitos com tampa de bueiro da Sabesp que está solta na altura do número 79 da via.

Além do barulho, há risco de segurança, relatam moradores. Irany Filho acrescenta que já foram feitas queixas, mas até agora o problema não foi solucionado. “A rua por ser mão dupla intensifica o barulho que provoca muito incômodo, principalmente na parte da noite”, destacou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em nota, a Sabesp informa que nivelou dois poços de visita, na altura do número 79 da Rua Itapeva, na Bela Vista. “A reposição do asfalto no local será finalizada nesta quarta-feira, 5. A companhia pede desculpas por eventuais transtornos ocasionados”, salientou a nota.

A reportagem da Blitz Estadão também foi conferir relatos de moradores sobre o serviço de tapa-buracos na Rua Frei Caneca, nas proximidades da Rua Antônio Carlos. “O asfalto está todo remendado. Logo, os buracos reaparecem. Isso é ruim para o trânsito e para os pedestres que atravessam a via”, disse morador que preferiu não se identificar.

A poda de árvores também deve ser feita onde há semáforos na Rua Antônio Carlos. Em um dos cruzamentos, a sinalização fica escondida entre as árvores o que pode provocar acidentes.

A Prefeitura Regional Sé informa que avaliará nos próximos dias a Rua Frei Caneca para analisar e apurar as responsabilidades das questões apontadas e definir datas para a realização dos serviços.

Sobre a Rua Antônio Carlos, a prefeitura regional esclarece ainda que há laudo para a poda de quatro árvores, que entrarão na programação de serviços. “É importante salientar aos munícipes que as solicitações devem ser realizadas por meio dos canais oficiais, como o telefone 156 ou pelo site da Prefeitura”, reforçou o posicionamento.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.