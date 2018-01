Moradores da Bela Vista reclamam de barulho provocado por escola de samba

SÃO PAULO – Moradores da Bela Vista, na região central da cidade, afirmam que a tradicional escola de samba Vai-Vai, localizada na Rua São Vicente, 276, não respeita a tranquilidade da vizinhança. “Todos os domingos e às vezes em outros dias também os moradores não têm direito ao descanso”, destacaram moradores da região.

A população do bairro relata que os ensaios começam no fim da tarde e vão até o fim da noite. “Já reclamamos à polícia e prefeitura, mas até agora nada aconteceu. Não somos contra manifestações culturais, mas é preciso valer o bom senso”, enfatizou morador que preferiu não se identificar.

Outra queixa dos moradores é com relação à queima de fogos de artifícios, principalmente perto do carnaval. “Queremos ser respeitados. E tem muitos idosos também no bairro. O barulho é ensurdecedor”, criticou o morador.

A Prefeitura Regional Sé informa que a Vai-Vai deve solicitar autorização para realização de ensaios na via pública. “No documento, deverá constar nome e data do evento, bem como horário de inicio e término. Caso realize evento sem autorização, o local será multado”, reforçou a nota da prefeitura.

A reportagem entrou em contato com a escola de samba Vai-Vai e aguarda posicionamento.

Outra queixa: Sobre o barulho de estabelecimentos comerciais em bairros residenciais, em Perdizes, na esquina da Rua Itapicuru com a Rua Monte Alegre, existe uma grande lanchonete que diariamente tira a paz dos moradores dos edifícios da região oeste da cidade. “Tem uma área externa com mesas onde ficam os clientes. Do meu quarto posso ouvir as conversas”, ressaltou Carla que preferiu não dar o sobrenome.

No Jardim Paulista, a queixa é com relação ao Shopping Jardim Pamplona que está localizado na Rua Pamplona, 1.704. Os estabelecimentos comerciais oferecem facilidades para quem mora nas proximidades, no entanto, há pessoas que se incomodam com o barulho provocado. Moradores já acionaram a Justiça, foram indenizados, mas a situação permanece a mesma, segundo relatos.

Artistas de um espaço cultural localizado na Rua Chabab, no bairro Cerqueira César,reclamaram que não foram avisados com antecedência sobre a realização de uma obra da prefeitura no pavimento da via.

