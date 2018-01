Moradores da Rua Bento Freitas reclamam de tráfico de drogas na região

SÃO PAULO – Estabelecimentos sem licença de funcionamento atraem usuários de drogas e pessoas alcoolizadas na Rua Bento Freitas, no centro da cidade, principalmente entre as Ruas Marques de Itu e General Jardim.

Moradores reclamam da falta de segurança e tranquilidade na região. “Estabelecimentos fazem muita bagunça, principalmente à noite. Moradores de rua também brigam constantemente. Bares também são frequentados por traficantes. A venda e o consumo de drogas ocorrem livremente nestes pontos”, denunciou morador que prefere não se identificar.

Outro problema relatado por moradores é com relação ao lixo nas ruas. “O lixo se acumula no fim do dia em cima das calçadas. Impossível transitar por elas”, reforçou morador.

Muitos bares também estão sem licença de funcionamento e mesmo assim abrem diariamente. Moradores ressaltam que cada um liga um som diferente, o que incomoda ainda mais. “É impossível descansar, assistir TV ou receber visitas em casa. Uma boate localizada no número 296 funciona o dia todo sem isolamento acústico”, destacou morador que não quis se identificar.

A Polícia Civil informa que quatro pessoas foram presas em flagrante este ano por tráfico de entorpecentes nas proximidades da Rua Bento Freitas.

“A 1ª Delegacia Seccional realiza periodicamente operações policiais visando o combate aos crimes contra o patrimônio e ao tráfico de drogas, tendo como resultado dessas ações a apreensão de mais de 160 kg de entorpecentes desde o começo do ano até agosto”, reforçou a nota.

A Polícia Militar esclarece que o 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realiza policiamento diuturnamente na região citada por meio dos programas de Radiopatrulhamento, Ronda com Motocicletas e Força Tática.

O Batalhão está planejando uma reunião com órgãos de fiscalização para traçar diretrizes e providências com relação à manutenção da ordem pública.

“O trabalho em conjunto das polícias Civil e Militar na área resultou na prisão e apreensão em flagrante de 163 pessoas, além da recuperação de 59 veículos e apreensão de seis armas de fogo”, finalizou o posicionamento.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.